Tite elogia perfil de Parreira Em alguns momentos cotado para dirigir a seleção brasileira, o técnico Tite, do Grêmio, elogiou muito a escolha de Carlos Alberto Parreira. "Fico muito feliz, enquanto brasileiro e enquanto técnico. O mais importante, para o futebol brasileiro, em termos da comissão técnica, foi a escolha do Parreira, já que ele é a pessoa melhor preparada para o cargo e o perfil do melhor profissional do Brasil." Sobre os demais componentes da comissão técnica, Tite opinou de forma genérica, principalmente para não especificar a convocação do preparador físico Paulo Paixão, que o acusou como responsável pela sua saída do Grêmio. ?Toda a comissão técnica foi bem escolhida pelo presidente Ricardo Teixeira."