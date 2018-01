Tite encerra preparação e define Vagner Love como titular

Apesar da péssima fase que atravessa, Vagner Love será mesmo o substituto de Luciano no ataque do Corinthians. Pelo menos neste primeiro jogo após a lesão do atacante. Neste sábado, Tite comandou o último treino antes da partida diante do Cruzeiro, domingo, na Arena Corinthians, e confirmou Vagner Love como titular para a partida da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez a chance de convencer cai no colo do atacante. Contratado no início do ano, ele se tornou titular com a saída de Guerrero. As péssimas atuações, no entanto, o colocaram novamente no banco de reservas, até porque Luciano entrou muito bem na equipe e vivia ótima fase até romper o ligamento cruzado do joelho direito diante do Santos, na última quarta-feira.

Agora, Vagner Love terá mais uma chance de convencer Tite de que pode ser titular. Rumores davam conta de que o treinador cogitava escalar Danilo improvisado como centroavante, e se Vagner Love não render, é isto que deverá acontecer. Até porque as outras opções para a posição são o contestado Romero e o garoto Gabriel Vasconcelos.

A confirmação do ataque corintiano definiu a equipe que vai entrar em campo neste domingo. Tite escalará o Corinthians com: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love. O treinador ainda divulgou os 23 relacionados para o confronto.

CONFIRA OS RELACIONADOS DO CORINTHIANS

Goleiros - Cássio, Matheus Vidotto e Walter

Zagueiros - Gil, Felipe e Edu Dracena

Laterais - Fagner, Uendel, Guilherme Arana e Edilson

Volantes - Bruno Henrique, Elias, Ralf e Cristian

Meias - Jadson, Renato Augusto, Danilo, Rodriguinho e Matheus Pereira

Atacantes - Vagner Love, Malcom, Angel Romero e Mendoza