Tite entre os melhores do mundo O técnico Tite, do Grêmio, com nove votos, ficou em 13º lugar na pesquisa anual feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS), com sede na Alemanha, que escolheu os melhores treinadores de clubes em todo o mundo em 2001. O vencedor foi o alemão Ottmar Hitzfeld, do Bayern de Munique, que obteve 228 votos, superando o francês Gerard Houllier, técnico do inglês Liverpool, com 125 votos, e o argentino Carlos Bianchi, ex-treinador do Boca Juniors da Argentina, com 120 votos. Outro brasileiro votado foi Joel Santana, 15º colocado, pelo seu trabalho no Vasco durante o primeiro semestre.