Tite esboça seleção com Fernandinho na vaga de Douglas Costa para terça

BERLIM - O time do Brasil que enfrenta a Alemanha nesta terça-feira, em amistoso que será realizado em Berlim, deve ter em campo o volante Fernandinho, que estava na partida em 2014 entre as duas seleções e que terminou com um placar histórico de 7 a 1 para o adversário, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

O jogador deve ser a escolha de Tite para substituir Douglas Costa. Neste domingo, o técnico realizou seu segundo treino em Berlim, no estádio An Der Alter Forsterei.

Com a entrada de Fernandinho, o meio campo seria fechado com Casemiro e Paulinho, numa formação mais fechada para conter um time alemão que promete entrar em campo com uma composição mais ousada.