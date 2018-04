Tite escala Corinthians com Pato e Guerrero na frente

SÃO PAULO - O técnico Tite parece ter gostado da formação com Alexandre Pato e Guerrero juntos no ataque do Corinthians. Nesta sexta-feira, o treinador confirmou que os dois vão atuar lado a lado na partida deste sábado, às 21h, contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Quem volta a sentar no banco de reservas é Emerson.

Outra mudança em relação ao time que começou jogando contra o Goiás, na quarta, é a volta de Danilo ao time. "Douglas fez um grande jogo contra o Goiás, mas tem problemas termos físicos. Ele saiu exausto do jogo, com dores muito fortes", explicou o treinador.

Para Tite, a equipe está rendendo, mas tem pecado na cara do gol. "O time está criando, falta a precisão na finalização para traduzir em gol." E ele aponta um jogador em especial que precisa calibrar o pé: "O Pato tem de ter uma precisão maior, acertar o gol".

O treinador voltou a elogiar a equipe da Ponte Preta, a qual o Corinthians eliminou nas quartas de final do Paulistão, e previu mais um duelo duro no Pacaembu. "Jogos contra a Ponte Preta têm sido difíceis. O time vai ter de ter muita concentração, porque a Ponte marca muito forte."

Como o Corinthians ainda não venceu no Brasileirão - empatou com Goiás e Botafogo -, Tite já nem planeja chegar à pausa da Copa das Confederações, após a quinta rodada, entre os quatro primeiros. "Nossa meta até a parada é terminar no G-5, fazer de nove a 12 pontos (na verdade o limite é 11). Até agora apenas um time venceu os dois jogos, que foi o São Paulo. O campeonato está muito equilibrado."

Para atingir a meta, é fundamental vencer a Ponte. Nesse jogo, o Corinthians terá: Cássio; Edenílson, Chicão, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Romarinho; Pato e Guerrero.