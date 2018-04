Tite escala Corinthians com reservas para enfrentar o Cobresal

O técnico Tite, do Corinthians, promoveu dez alterações na formação titular que enfrenta nesta quarta-feira o Cobresal, do Chile, no Itaquerão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em comparação ao time que jogou no último sábado, contra o Red Bull, pelo Campeonato Paulista, somente o goleiro Cássio está escalado para a partida.

Já classificada às oitavas de final, a equipe realizou o último treino na tarde desta terça-feira no CT Joaquim Grava. Tite comandou a atividade tática apenas com os titulares para partida desta quarta. O Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Edílson, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Willians; Romero, Rodriguinho, Maycon e Marlone; Luciano.

A sequência de partidas eliminatórias nos próximos dias fez o treinador optar por escalar uma formação alternativa. "Na quarta que vem temos Libertadores e podemos viajar para fora do país. Quarta e sábado também são jogos decisivos. Então, serão três decisivos em um espaço de sete dias. Como a classificação está antecipada, fizemos isso", disse o treinador.

No sábado o Corinthians recebe o Osasco Audax pela semifinal do Campeonato Paulista, em jogo único. Nesta quarta, a partida vale para a equipe confirmar o primeiro lugar no grupo 8 e ganhar o direito de ter um confronto teoricamente mais fácil nas oitavas de final. "Temos uma classificação assegurada, mas não o primeiro lugar, e essa é a busca amanhã (quarta), assim como sábado a busca é a classificação. São dois jogos em menos de 72 horas e há os cuidados", explicou.