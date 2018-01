Tite escala três volantes em Campinas O Atlético-MG encara a Ponte Preta amanhã, às 18h10, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após estrear com uma vitória convincente, ao golear o Figueirense, por 4 a 1, no Mineirão, o Galo tem o desafio de tentar quebrar um tabu de nunca ter vencido a Macaca no Estádio Moisés Lucarelli. Em oito partidas, foram quatro vitórias da Ponte e quatro empates. O técnico Tite optou por uma formação com três volantes e vai repetir o esquema tático 4-4-2, com apenas Rodrigo Fabri atuando como armador no meio-campo. A marcação no setor ficará sob a responsabilidade do trio Ataliba, Walker e Amaral. "Quero um time com pegada na marcação e, ao mesmo tempo, consistência para chegar ao ataque com cinco, seis jogadores", disse o treinador. Fábio Baiano - A diretoria do Atlético confirmou hoje a contratação do armador Fábio Baiano, de 30 anos, que se desligou do Santos. O atleta acertou contrato com o clube mineiro até 31 de dezembro deste ano. Ele será apresentado na próxima semana.