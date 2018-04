Tite escala Zizao de titular em um 4-3-3 com Romarinho na armação

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou um mini-coletivo no CT Joaquim Grava, na manhã desta terça-feira, e deu sinais do time do Corinthians que vai jogar a estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Paulista, em Jundiaí. Ainda sem poder contar com os titulares que disputaram o Mundial de Clubes da Fifa à disposição, pois os mesmos voltaram de férias apenas nesta segunda, o comandante escalou um time com três atacantes e um quarto jogador de frente de ofício, Romarinho, atuando na armação de jogadas.

A equipe que iniciou a atividade foi escalada com a seguinte formação: Júlio César; Edenílson, Felipe, Wallace e Igor; Guilherme Andrade, Guilherme e Romarinho; Giovanni, Elton e Zizao. Os titulares que retornaram aos treinos nesta segunda-feira realizaram apenas um trabalho físico - alguns deles correram em volta do gramado, casos de Paulo André e Jorge Henrique. Alexandre Pato ficou apenas na academia.

Tite fez alguns ajustes no time durante o treinamento. O zagueiro Gil entrou na metade da atividade no lugar de Felipe. Weldinho foi testado na lateral esquerda na vaga do garoto Igor. A atividade foi dividida em dois tempos e o mini-coletivo ocorreu em um campo com três traves, duas de um lado do campo, uma no outro. Na primeira parte do treino, a dupla titular na zaga tinha de defender as duas traves.

Gil só vai entrar no time se sua documentação for regularizada a tempo. O zagueiro deve ser apresentado oficialmente como jogador do Corinthians nesta quarta-feira. Já a dúvida entre Weldinho e Igor é uma questão técnica. Renato Augusto foi poupado do treinamento com bola desta terça - ele havia treinado com bola na segunda. Mas sua escalação domingo também depende da documentação. Caso jogue, Tite vai sacar Zizao do time titular e passará Romarinho do meio-campo para o ataque.