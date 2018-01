Tite esconde substituto de Adhemar O técnico Tite está aproveitando a semana tranqüila no São Caetano para armar uma surpresa ao Vitória, o próximo adversário da equipe do ABC, domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Adhemar, expulso diante do Santos, o treinador diz ter "duas ótimas opções" para a vaga. Uma é a entrada de Somália, substituto natural e jogador de mais presença na área. E a outra seria a escalação de Denni, que tem a velocidade como principal arma. Com ar misterioso, Tite prefere manter a dúvida até o último momento. Mas admite que pode até usar as duas alternativas no estádio Barradão, uma em cada tempo. "O importante é que o time está bem servido e que eu, na condição de treinador, tenho dois caminhos para escolher. E, de antemão, acho que são dois caminhos excelentes", afirmou. Na defesa, fica mais fácil definir o substituto de Dininho, suspenso com três cartões amarelos. Thiago já está confirmado pelo treinador. "O Thiago é uma opção mais ofensiva, porque ele sabe jogar com a bola nos pés e puxa o time lá de trás", explicou Tite. Com 58 pontos, o São Caetano está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro e luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores.