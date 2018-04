Tite espera julgamento para definir zaga do Inter

Expulso na partida contra o Avaí, Índio se disse confiante em sua absolvição. "Estou tranquilo. Achei que não fui violento, entrei no lance visando a bola. Vou procurar me defender e ficar à disposição do Tite", afirmou o zagueiro, valorizando a disputa por posições na defesa. "É boa esta concorrência na zaga do time. O importante é que todos estejam bem para atuar".

Já o zagueiro Sorondo lamentou a derrota para o Cruzeiro no domingo, por 3 a 2, em pleno Beira-Rio, mas garantiu que o momento é de esquecer as falhas. "Falhamos contra o Cruzeiro, mas agora é deixar isso pra lá, já passou. Vamos manter nosso trabalho que está sendo muito bom", disse.