Tite espera que Inter repita atuação contra Atlético-MG

"Foi acima da expectativa o desempenho do Inter. Tivemos muita posse de bola e envolvemos o adversário. Foi atípico, pelo fato do time ter sido montado em cima de muitos desfalques. Mas futebol é assim. O nosso desafio sempre é ter um bom desempenho. Tomara que a gente consiga repeti-lo contra o Atlético-MG", disse.

Surpresa da escalação do Internacional, o atacante Marquinhos, de apenas 19 anos, foi um dos destaques do triunfo. Agora, espera ter novas oportunidades com Tite. "Tentei ajudar ao máximo. Fico feliz por ter marcado um gol e feito o passe para outro. Quando o Tite precisar, estarei à disposição", afirmou.