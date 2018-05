Tite está a uma vitória de recorde como treinador em Eliminatórias

A vitória do Brasil sobre a Argentina no Mineirão, na última quinta-feira, valeu a manutenção da seleção no topo da tabela das Eliminatórias e também manteve Tite na briga por uma marca histórica entre técnicos da equipe nacional. Com cinco vitórias em cinco partidas, o treinador poderá alcançar na próxima terça-feira o recorde estabelecido por João Saldanha em 1969, que na ocasião venceu seis vezes consecutivas nas Eliminatórias que classificaram o Brasil para o Mundial de 1970.

Naquela época, as seleções sul-americanas eram divididas em grupos. O Brasil ficou no Grupo 2, ao lado de Colômbia, Venezuela e Paraguai. Os jogos eram de ida e volta, e a seleção comandada por Saldanha venceu todos os seus compromissos.

Tite assumiu o Brasil no meio do ano e, desde então, treinou a seleção em cinco partidas. Mesmo sem ter conseguido realizar um único amistoso e tendo poucos dias para treinar com os convocados - na média, são três treinos por rodada das Eliminatórias -, ele conseguiu levar uma equipe desacreditada da sexta para a primeira posição da tabela. Foram cinco vitórias em cinco jogos.

O triunfo sobre a Argentina, na quinta, igualou o treinador ao desempenho de Dunga na fase classificatória para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Naquela época, o ex-treinador da seleção vinha tendo desempenho ruim, mas na reta final emendou cinco vitórias e classificou o Brasil com o melhor desempenho das Eliminatórias.

Com Tite, a campanha é inquestionável. A seleção marcou 15 gols e sofreu apenas um sob o seu comando. Uma vitória diante do Peru praticamente sacramenta a classificação brasileira, que até cinco rodadas atrás era apontada como difícil. Mas, nas entrevistas, Tite procura relativizar sua importância para a equipe, dividindo os louros com colegas da comissão técnica e jogadores.

"Eu não esperava esse desempenho, foi acima do esperado", afirmou o treinador. "Técnico, por maior capacidade que tem, não transforma característica de atletas. A qualidade sempre é a principal característica. Até porque nós somos mais selecionadores do que técnicos. Os atletas já vêm treinados de suas equipes."

Tite também insistiu no discurso de pés no chão sobre o momento do Brasil nas Eliminatórias. "São apenas cinco jogos. Se eu estou contente? Estou contente, mas é apenas uma etapa na busca pela classificação ao Mundial", discursou o treinador.

Mesmo assim, o técnico vem escrevendo sua história como um dos de melhor retrospecto à frente do Brasil. Em Eliminatórias, já empatou com Dunga e superou Carlos Alberto Parreira, que venceu quatro seguidas na classificação que antecedeu a conquista do Tetra, em 1994, e Telê Santana, na campanha da Copa de 1982.

Confira o retrospecto de outros treinadores à frente da seleção em Eliminatórias:

João Saldanha

6 vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa de 1970 (100% de aproveitamento)

Colômbia 0 a 2 Brasil

Venezuela 0 a 5 Brasil

Paraguai 0 a 3 Brasil

Brasil 6 a 2 Colômbia

Brasil 6 a 0 Venezuela

Brasil 1 a 0 Paraguai

Tite

5 vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa de 2018

Equador 0 a 3 Brasil

Brasil 2 a 1 Colômbia

Brasil 5 a 0 Bolívia

Venezuela 1 a 2 Brasil

Brasil 3 a 0 Argentina

Dunga

5 vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa de 2010

Brasil 3 a 0 Peru

Uruguai 0 a 4 Brasil

Brasil 2 a 1 Paraguai

Argentina 1 a 3 Brasil

Brasil 4 a 2 Chile

Carlos Alberto Parreira

4 vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa de 1994 (Todos os jogos em casa)

Brasil 2 a 0 Equador

Brasil 6 a 0 Bolívia

Brasil 4 a 0 Venezuela

Brasil 2 a 0 Uruguai

Telê Santana

Venceu todos os 4 jogos das Eliminatórias da Copa de 1982

Venezuela 0 a 1 Brasil

Bolívia 1 a 2 Brasil

Brasil 3 a 1 Bolívia

Brasil 5 a 0 Venezuela