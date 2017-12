Tite: estamos perto da Sul-Americana O técnico Tite, do Corinthians, acredita que o clube paulista está muito próximo de alcançar o seu objetivo no Campeonato Brasileiro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, hoje, no Mineirão. "A Sul-Americana é uma realidade que está perto", disse o treinador. Embora tenha admitido que a meta não "condiz com a grandeza do Corinthians", Tite destacou que a participação na competição sul-americana em 2005 não deve ser menosprezada diante das dificuldades enfrentadas no clube. "Isso é muito", disse. "Apesar de ser um objetivo que não condiz com a grandeza do Corinthians, eu tenho consciência disso. Agora tenho a consciência também de um grupo que reformulou dentro da própria competição a sua equipe e hoje está com 65 pontos". Ele evitou comentar as especulações em torno do interesse do clube mineiro em contratá-lo para a temporada do ano que vem. "Quando eu estou técnico de uma equipe, todos os dirigentes sabem que eu não converso com ninguém", afirmou. Tite também preferiu não se manifestar sobre as polêmicas envolvendo a possível parceria entre o Corinthians e o Grupo MSI. "Não quero falar até para não polemizar. Quando era o momento de manifestar eu me manifestei e está gravado tudo aquilo que eu disse". Para o comandante corintiano, o Corinthians hoje "jogou o suficiente" para vencer o Cruzeiro. "Fizemos por merecer o resultado", avaliou o atacante Gil. "Nos mantivemos os 90 minutos ligados e por isso conseguimos sair vitoriosos". Gil também ressaltou a importância para o grupo do Corinthians a conquista da vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. "Precisávamos buscar essa motivação. A Sul-Americana é o objetivo e temos que fazer por merecer. Com mais uma vitória acho que podemos selar a nossa classificação". No vestiário do Cruzeiro, o atacante Fred lamentou mais um resultado negativo em casa e admitiu que a equipe celeste ficou presa na marcação do adversário. "Não foi o resultado que a gente esperava. Até mesmo pelo ritmo que o Corinthians veio para o jogo, bem fechado, marcando lá trás para sair nos contra-ataques e conseguiu o resultado que queria. Ninguém estava esperando e eles foram lá e fizeram um gol no finalzinho".