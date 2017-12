Tite estréia amanhã no São Caetano O São Caetano enfrenta o Juventude, neste sábado, às 18 horas, no estádio Anacleto Campanella, na condição de favorito. Mas sua grande atração estará no banco de reserva: o técnico Tite. Ele fará sua estréia no comando do Azulão após a inesperada saída de Nelsinho Baptista. É a segunda troca de comando em menos de um mês. Tite é o terceiro treinador a comandar o time do ABC Paulista neste Brasileirão. Mário Sérgio dirigiu a equipe por 18 rodadas, sendo substituído por Nelsinho Baptista, que estava no Flamengo. Depois de uma vitória na Copa Sul-americana e um empate e uma vitória no Campeonato Brasileiro, acabou deixando o clube para trabalhar no Nagoya Grampus, do Japão. O novo técnico chega pensando em recolocar o São Caetano na Taça Libertadores de América. "Estou agradecido ao São Caetano por ter me dado esta oportunidade profissional, pois saí de Porto Alegre para dirigir um grande clube, que tem uma boa infra-estrutura e um qualidade de trabalho muito reconhecida. O elenco é bastante forte e o meu objetivo, juntamente com a comissão técnica, é a de retornar à Libertadores de América", disse várias vezes o ex-treinador do Grêmio. O técnico não quis saber de mistério e logo após o coletivo realizado na manhã desta sexta-feira já definiu o time que enfrenta o Juventude neste sábado, às 18 horas, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para este jogo Tite só terá um desfalque em relação ao time que empatou com o Internacional em 0 a 0, na última rodada e que também venceu o Palmeiras, por 3 a 0, pela Copa Sul-Americana, quarta-feira. O zagueiro Serginho recebeu o terceiro cartão amarelo e dará lugar a Tiago, contratado este ano junto ao Paulista, de Jundiaí.