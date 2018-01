Tite estréia no comando do Atlético-MG O técnico Tite estréia nesta quarta-feira no comando do Atlético-MG. O primeiro desafio do ex-treinador corintiano será o Ituano, em Itu, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 21h45, no Estádio Novelli Júnior. A média de permanência dos treinadores no Galo nos últimos anos tem sido de apenas quatro meses, mas Tite chegou falando em "trabalho de longo prazo". Ele, porém, admite a ansiedade do primeiro contato com o time: "Estou em uma expectativa danada. Eu sou um cara muito emotivo", destacou, salientando, contudo, "a experiência de saber administrar esses momentos". Com problemas de lesões para escalar a equipe, Tite decidiu manter o esquema 4-4-2. Ele não poderá contar com o volante Amaral e resolveu deixar Rodrigo Fabri no banco, optando pela entrada desde o início do atacante Euller. Os dois não têm condições de atuar durante os 90 minutos. "Nem teria eu a pretensão de estar mudando o sistema em três dias, quatro dias", justificou o técnico. Diante do Ituano, o Atlético defende um ótimo rendimento na Copa do Brasil. Nos três jogos que fez na competição em 2005, o Galo venceu todos.