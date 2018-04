Tite evita confirmar volta ao comando do Corinthians em 2015

O técnico Tite revelou nesta quinta-feira que deve retornar ao trabalho neste início da próxima temporada. No entanto, não quis revelar qual time vai assumir. As declarações foram feitas em um seminário sobre treinamento de excelência realizado no Rio de Janeiro, e que contou com a presença de técnicos e gestores de futebol.

Desde que deixou o Corinthians no fim de 2013, o treinador não voltou a dirigir outro time. Tite ficou afastado dos clubes à espera de ganhar uma chance na seleção brasileira após a Copa do Mundo. Mas acabou sendo preterido em favor de Dunga. Agora poderá selar seu retorno ao time paulista, no qual se sagrou campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes.

Tite explicou que o tempo que ficou fora dos gramados foi importante para evoluir profissionalmente e pessoalmente. Mas considera que agora é o momento de encerrar as "férias". "Foi a busca por me reciclar, voltar para família. Falei tudo isso para dizer que ano que vem a gente fecha. Acho que já se acertou tudo, sim", afirmou Tite.

Questionado sobre se há negociação em curso com algum clube especificamente, ele evitou o assunto. "Não adianta eu falar. É uma coisa que os clubes têm e estão desenvolvendo o processo. Peguei a bola e passei para os clubes", desconversou. "Mas a volta é certa, sim. Agora é campo. É hora de voltar ao campo", garantiu.