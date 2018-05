Tite evita dar prazo para futebol do Corinthians evoluir

A atuação fraca na vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, deixou o torcedor do Corinthians inseguro sobre quando o atual campeão brasileiro vai voltar a mostrar o mesmo futebol de 2015. Mas o técnico Tite evitou neste domingo prever prazos para evolução na equipe e afirmou que será necessário ter compreensão antes de se conseguir um encaixe das novas peças.

"Não sei quanto tempo vai levar voltar ao nível. O que fico contente é com a oportunidade de crescimento dos atletas. O sistema é o mesmo, mas com funções novas, com outra mobilidade", afirmou o treinador em entrevista coletiva no Itaquerão. O time largou com vitória no Estadual, mas sem empolgar. Romero marcou o gol decisivo já aos 46 minutos do segundo tempo, em partida com fraca criação ofensiva.

O Corinthians começa a temporada sem seis titulares da equipe do fim do ano passado. Saíram do clube o zagueiro Gil, o volante Ralf, os meias Renato Augusto e Jadson, mais os atacantes Malcom e Vagner Love. O processo de reformular o elenco conta até agora com quatro contratações, embora a diretoria busque outros reforços. Tite afirmou que aos poucos vai tentar identificar a melhor forma de aproveitar esses jogadores.

O técnico pediu paciência para a torcida e relembrou que o mesmo processo de reconstrução o Corinthians vivenciou em 2015, após a eliminação na Libertadores. "Perdemos peças como o Fábio Santos, o Emerson e o Guerrero. O time só foi 'estourar' depois de alguns meses. Existe um processo, não sei de quanto tempo. Não posso falar em números, mas a reconstrução leva tempo", explicou.

A equipe se reapresenta na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava para iniciar a preparação para a próxima partida. Na quinta-feira, às 19h30, o Corinthians enfrenta o Osasco Audax, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.