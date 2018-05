Tite evoca Telê

Telê Santana há muito virou lenda do futebol brasileiro. Não por acaso, mas como consequência de trajetória ímpar, imaginação generosa do público, reconhecimento de quem trabalhou com ele e reverência de críticos que o conheceram. No espaço dos últimas quatro décadas, foi o técnico que mais obteve apoio popular.

Quem chegou mais perto de arrebatar corações e mentes foi Felipão. O gaúcho conquistou reconhecimento amplo com o penta mundial, em 2002, na Ásia, e saiu arranhado com o desastre de 2014. Os demais foram da simpatia à rejeição total.

Eis que surge alguém, no comando da turma amarelinha, para entusiasmar a plateia como o fez o Mestre de Itabirito, nos anos 80. Também por motivo justo, e com direito a exageros.

O início de trabalho de Tite supera qualquer previsão otimista. Ao assumir a bronca, depois de outros dois anos desperdiçados com Dunga, a equipe nacional estava em 6.º lugar nas Eliminatórias para a Rússia, desmoralizada, apavorada e com risco de ficar fora de Copa pela primeira vez na história. Zica demais acumulada num time só.

Tite pegou o boi à unha e, com raros períodos de treinos e convívio com o grupo, acumula cinco vitórias enfileiradas, 15 pontos e a liderança na região. Está com um pé e quatro dedos no torneio de 2018. O fantasma da eliminação foi sobrevoar outra freguesia, para ser bem preciso pelas bandas da Argentina. Os vice-campeões do mundo estão com a água no pescoço, e aperta o nó da gravata no pescoço de Bauza.

O desempenho do Brasil diante dos bravos vizinhos foi marcante para Tite e os jogadores que estão sob a guarda dele. Não apenas pelo resultado – se bem que 3 a 0 sobre rival tão garboso jamais pode ser considerado trivial. É um placar e tanto! Sempre foi, por que diabos deveria ser diferente agora? Só se for para diminuir o peso da proeza.

Valeu pelo comportamento do grupo, dentro e fora de campo. No gramado, Neymar, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Marcelo e demais envolveram os argentinos numa teia da qual não tiveram meio de se desvencilhar.

Depois de início equilibrado, a casa portenha caiu ainda no primeiro tempo, com dois belos gols. E esfarelou-se com o terceiro gol. Foi um passeio em BH, e seria necessária enorme má vontade para desmerecer o show.

(Se bem que teve gente que fez a ressalva: “O adversário vive fase ruim.” A Argentina, mesmo ruim, é melhor do que 90% dos times do planeta, oras.)

A outra razão da vitória estava ao lado do campo, na figura de Tite, participativo, atento, a gritar com os atletas, a incentivá-los, a festejar com eles o gol de Paulinho que fechou a conta. O “professor” foi decisivo sobretudo na montagem da trupe, nas mexidas ao longo do clássico no Mineirão. Desacorçoou a vida de Messi, Higuaín & Cia.

Tite reconstrói a seleção em tempo recorde, molda-lhe um perfil interessante, condizente com o peso da camisa e com os tempos que correm. Não há a dependência, saudável e angustiante ao mesmo tempo, dos lampejos de Neymar. Outros começam a brilhar, num desses fenômenos de que só o futebol daqui pode proporcionar. Quando menos se esperam, brotam astros nesta terra, ou ao menos candidatos a craque.

A pouco menos de dois anos da próxima Copa, enfim desponta um novo Brasil. Favorito à taça? A caminho do hexa?! Calma lá, taí projeção prematura, não é (ainda) para tanto nem está sugerido aqui. Tampouco se trata de rascunho de seleção. A base foi lançada, a ideia de jogo também; o grupo encorpa, se solta e passa confiança para o torcedor.

Não foi à toa que Tite ouviu o nome cantado e aplaudido na noite de quinta-feira. Reação que, salvo engano, não ocorria desde Telê à frente de artistas como Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Júnior, Oscar... O público não aguenta mais sofrimento.

Vende-se aqui a certeza de que, na atualidade, técnicos, jogadores – e, por extensão, futebol – de verdade só existam na Europa. Tite desmonta o veredicto. Que assim seja.