Tite exalta evolução do time após duas atuações ruins

SÃO PAULO - O técnico Tite comemorou o resultado da primeira decisão do Campeonato Paulista e disse que, contra o Santos, a equipe conseguiu driblar aquilo que não havia feito em seus dois últimos jogos: sair da marcação. Desta forma, o time bateu os santistas por 2 a 1, depois de ter amargado uma derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, e empatado por 0 a 0 com o São Paulo e triunfado nos pênaltis na semifinal do Paulistão.

"Contra o Boca Juniors e contra o São Paulo, nós não conseguimos sair da marcação. Hoje (domingo), no primeiro tempo, o Santos não conseguiu nos neutralizar. Os lances individuais fluíram e eles tiveram muita dificuldade de marcar", comentou Tite.

De acordo com o treinador, o time jogou com uma nova tática e conseguiu montar mais jogadas ofensivas na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no Pacaembu. "A saída de jogo com os laterais, a atuação do Danilo pelo meio, o passe do Ralf e muitas outras coisas melhoraram. Então a equipe conseguiu construir mais do que nos últimos jogos", completou.