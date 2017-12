Tite exige ao menos um empate em Campinas Precisando se reabilitar no Campeonato Brasileiro, o São Caetano promete se superar no jogo diante do Guarani, quinta-feira, às 21h40, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Evitar a terceira derrota consecutiva é a única alternativa de momento para o time do ABC, firme no seu propósito de garantir uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. ?Se quisermos atingir nosso objetivo precisamos voltar de Campinas com ponto?, avisa o técnico Tite, ainda lamentando as derrotas para São Paulo e Atlético-PR, ambas pela contagem mínima. Segundo ele, o time atuou bem e precisa ser ?mais eficiente nas finalizações nos próximos jogos?. Apesar dos últimos tropeços, o São Caetano se mantém em sétimo lugar, com 62 pontos, bem perto de seus concorrentes diretos. O Atlético-MG tem 63 (6º), o Internacional 64 (5º) e o Coritiba 65 (4º), em quarto lugar. Depois deste jogo, faltarão mais cinco jogos: Bahia, Goiás e Internacional em casa; Fluminense e Juventude fora. O ritmo de treinos continua lento. Os jogadores treinaram nesta terça-feira apenas no período da tarde, expediente que será repetido nesta quarta-feira. Em seguida, a delegação seguirá para Campinas, onde ficará concentrada. Além da declarada necessidade de somar pontos, o técnico Tite prefere ser precavido na definição do time. Na realidade, só existe uma dúvida no meio-de-campo para se encontrar o substituto de Marcinho, suspenso com três cartões amarelos. O mais provável é a entrada do volante Fábio Santos, recuperado de problema físico, e a manutenção de Luis Carlos Capixaba na função de meia. Na defesa, está definida a volta de Gustavo, após suspensão, no lugar de Dininho, que recebeu o terceiro amarelo em Curitiba. Desta forma, Thiago continua formando o trio de zagueiros ao lado de Gustavo e Serginho.