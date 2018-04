Tite faz mistério, e diz que Inter fará jogo 'decisivo'

O Inter poderá assumir a ponta da tabela se vencer o time mineiro e o líder Palmeiras tropeçar diante do Vitória, fora de casa. As duas partidas serão disputadas no domingo. "É um jogo com caráter decisivo. Todo mundo sabe disso. Vamos precisar de equilíbrio emocional e intensidade em campo", pregou Tite.

Como costuma fazer, o técnico manteve o mistério e não divulgou a escalação da equipe. "Tenho a base da equipe montada. Todos os jogadores do grupo são importantes. Independente do sistema, a ideia é deixar o Kléber com mais liberdade pela esquerda. O Bolívar ou Danilo desempenham uma função mais defensiva pela direita. Este é o padrão", comentou.

Apesar da indicação, Tite não poderá contar com Bolívar para o jogo de domingo. Ele e Índio foram expulsos contra o Avaí e cumprem suspensão nesta rodada. Sorondo e Sandro, liberado pela seleção brasileira Sub-20, devem entrar no time.

Dessa forma, o Inter deverá entrar em campo com: Lauro; Danilo Silva, Sorondo, Fabiano Eller e Kléber; Sandro, Magrão, Guiñazu e D''Alessandro; Taison e Alecsandro.