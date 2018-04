Tite faz treino fechado e define Marcelo como capitão da seleção

A seleção brasileira realizou na tarde desta quarta-feira o último treino antes da partida com o Equador, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A atividade aconteceu na Arena Grêmio, local do jogo desta quinta, em Porto Alegre. A imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores.

O Brasil deverá ir a campo com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. O time é exatamente o mesmo que venceu o Equador por 3 a 0 há um ano, na partida que marcou a estreia de Tite como técnico da seleção brasileira. O lateral-esquerdo Marcelo será o capitão.

O gramado da Arena apresenta algumas marcas de desgaste. A área em frente aos gols teve a grama trocada, e há algumas falhas junto às laterais, mas isso não deverá atrapalhar o toque de bola da seleção.

Antes do treino, Tite reuniu todo o grupo de jogadores à beira do gramado para prestar uma homenagem a Antônio Carlos Verardi, dirigente histórico do Grêmio com quem o técnico trabalhou durante sua passagem pelo clube gaúcho. O técnico falou por cerca de cinco minutos e todo o grupo aplaudiu o dirigente ao final da conversa.