Tite faz treino puxado no Corinthians Tite não teve dó dos jogadores do Corinthians no treino desta quarta-feira. O treino coletivo durou até o início da noite. Quase não dava mais para ver a bola, mas o técnico gaúcho nem se importou com a escuridão. As luzes da roda gigante da Festa Junina do clube, ao lado do campo, já estavam acesas quando os jogadores fizeram seu último alongamento. Tite colocou em campo o time que provavelmente enfrentará o Goiás, domingo, no estádio Serra Dourada, pelo Brasileiro. A única alteração foi na zaga. Marquinhos foi poupado, porque sente dores na costas, e fez exercícios de fortalecimento. No seu lugar, entrou o júnior Alemão, de 18 anos. O time começou com Fábio Costa, Betão, Valdson e Alemão; Coelho, Wendel, Rogério, Fabinho e Renato; Gil e Marcelo Ramos. Tite teve mesmo de se conformar com os jogadores que já estavam no elenco quando ele chegou ao clube. Os prometidos reforços não vieram. O atacante Gil confirma: "Essas são as opções que o Tite tem. Não chegou nenhum jogador e ele teve de fazer as mudanças que achou que deveria fazer. Eu mudei o posicionamento. Antes, jogava mais atrás, no meio, e com o Tite vou jogar mais como atacante." Para Gil, o Goiás traz uma boa lembrança: seu último gol foi marcado exatamente contra o clube goiano, dia 19 de novembro, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. "Isso é uma coincidência. Não tem nada a ver. Agora, é um jogo completamente diferente. Vamos jogar lá em Goiás." O atacante minimiza a importância do jejum de gols: "Não sou supersticioso nesse sentido. É lógico que quero marcar, mas já passei 14 jogos sem fazer nenhum gol. Inclusive o time estava bem, eu era lembrado para a seleção e tudo bem. O problema é que hoje o time caiu de produção, estamos em um mau momento e a cobrança é maior, pelo que já produzi."