Tite faz última análise para definir cortes Esta sexta-feira deve ser o último dia de observações do técnico Tite antes da definição do grupo corintiano que segue na disputa do Campeonato Brasileiro. A intenção do treinador é trabalhar com, no máximo, 28 dos 36 atletas que atualmente estão integrados à equipe profissional. Com a corda no pescoço estão os meias Samir e Adrianinho e os atacantes Édson Araújo e Régis Pitbull, todos contratados na ?baciada? do final de 2003. Quando chegou ao Parque São Jorge na semana passada, Tite se comprometeu a não afastar ninguém nos primeiros dias e a dar chance a todos aqueles que foram afastados por Oswaldo de Oliveira. Porém, a definição em relação às dispensas tem de ser tomada durante o fim de semana, já que o treinador pretende utilizar a folga da semana que vem para treinar com o grupo completo. O Corinthians volta a jogar apenas no dia 13, domingo, em Goiânia, contra o Goiás. A contratação de um meia e um atacante está enrolada. Ate o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, cansou de esperar e decidiu fazer uma viagem para descansar. Ortega ? Apesar de o nome do meia-atacante argentino Ortega ter surgido como possível contratação corintiana, o representante do atletas no Brasil, César Filho, não alimentou esperanças. ?Depois que o ofereci ao São Paulo, muita gente entrou na história para intermediar a negociação e o Ortega acabou oferecido a outros clubes?, explicou, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Ortega, que não joga há mais de um ano, foi impedido pela Fifa de atuar após abandonar o Fenerbahce, da Turquia, sem pagar a multa rescisória. Para voltar a jogar deve desembolsar US$ 11 milhões.