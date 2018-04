Tite faz último treino antes de pegar o Figueirense com Danilo no time titular

FLORIANÓPOLIS - Embora tenha dado sinais durante esta semana de que poderia promover a entrada do meia Alex no time titular do Corinthians no jogo deste domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite deverá deixar o atleta no banco e manter Danilo na formação inicial da equipe.

Depois de ser substituído por Alex durante um coletivo na última quinta-feira, Danilo foi escalado entre os 11 titulares na atividade comandada por Tite na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava. O meio-campista participou de um treino tático no qual o técnico promoveu os últimos preparativos para o confronto deste domingo.

Alex aparecia com opção provável no time titular após mudar o panorama do confronto com o Atlético-MG, no último domingo, no Pacaembu. Depois de substituir Danilo no segundo tempo, ele deu mais movimentação ao meio-campo corintiano e ajudou a equipe a conseguir a vitória de virada, por 2 a 1, que manteve o Corinthians na liderança isolada do Brasileirão.

A permanência de Danilo entre os titulares poderá ser bastante contestada pelos corintianos, mas, para Tite, a saída do jogador do time titular seria incoerente nesta reta final da competição. Isso pelo fato de que Danilo atuou em 35 dos 36 jogos do Corinthians no torneio e acabou tendo a sua sequência na equipe premiada - ele é o atleta do atual elenco que mais jogou nesta edição do Brasileiro.

E a manutenção de Danilo no time titular está ligada também à condição física de Alex, que ainda não está preparado para aguentar os 90 minutos de jogo em grande intensidade durante todo o tempo, pois acaba de superar uma lesão muscular que o afastou de algumas partidas.

Com isso, o Corinthians deverá ir a campo neste domingo com a seguinte formação titular: Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Willian, Emerson e Liedson. Entre eles, William corria o risco de perder o seu lugar para Alex, assim como Danilo, mas deve seguir entre os titulares.