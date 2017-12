Tite faz um alerta para o São Caetano Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o São Caetano terá pela frente o time de ataque mais positivo, o Cruzeiro, que já marcou 58 gols. O confronto será na quarta-feira, no Mineirão. Mas o único detalhe é que os dois clubes vão disputar outra competição: a Copa Sul-Americana. Quem vencer garante vaga na segunda fase e um empate favorece a equipe paulista. Só o primeiro colocado do grupo 4 continua na briga pelo título da Sul-Americana. O Palmeiras já está eliminado, com duas derrotas - 3 a 0 para o São Caetano e 1 a 0 para o Cruzeiro. Por ter conseguido melhor vitória sobre o time palmeirense, o clube do ABC paulista tem maior saldo de gols e a vantagem do empate. Mas o técnico Tite não quer esta vantagem atrapalhando a concentração de seus jogadores. Ele prevê muitas dificuldades no jogo. Mesmo porque, o Cruzeiro perdeu na última rodada do Brasileiro, por 1 a 0, para o Goiás. "São competições distintas, mas o time deles vai entrar em campo com o desejo de conseguir a reabilitação", alertou o treinador do São Caetano. Tite também já avisou seus jogadores para a força do adversário, que, segundo ele, deve ser sempre considerado favorito em qualquer competição que disputar dentro ou fora do Brasil. Depois do empate sem gols com o Grêmio, sábado, no estádio Olímpico, o São Caetano também ficou como o time que mais empatou no Brasileiro, com 12 resultados iguais. A única mudança no time deve ser o retorno do zagueiro Dininho, que cumpriu suspensão automática. Ele entra no lugar de Thiago.