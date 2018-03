Tite fecha treino da seleção brasileira e mantém mistério sobre setor ofensivo

O técnico Tite fechou nesta quarta-feira o treino da seleção brasileira no CT do Spartak Moscou para os jornalistas e a CBF divulgou apenas um vídeo com imagens de parte da atividade. O lateral-esquerdo Ismaily, que se apresentou na terça-feira para substituir Alex Sandro, cortado por lesão, fez seu primeiro trabalho e vestiu o colete vermelho, dos reservas.

Quem deve começar a partida contra a Rússia na sexta-feira, às 13 horas (de Brasília) em Moscou, recebeu o colete amarelo. Entre os titulares, foi possível ver nomes como: os laterais Daniel Alves e Marcelo, os volantes Casemiro e Paulinho, o meia Philippe Coutinho e o atacante Gabriel Jesus.

As principais dúvidas, no entanto, não foram desvendadas. São três jogadores que disputam duas posições. A tendência é que Douglas Costa ocupe a vaga de Neymar e Willian entre no meio-campo. Renato Augusto corre por fora na disputa.

Depois de encarar os futuros anfitriões da Copa, a seleção enfrentará a Alemanha quatro dias mais tarde, em Berlim. O Brasil está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, diante da Suíça. Costa Rica e Sérvia serão os outros adversários da primeira fase.