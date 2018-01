Tite foi demitido do Corinthians O técnico Tite está fora do Corinthians. Ele foi demitido nesta segunda-feira do cargo e não dirige mais a equipe no Campeonato Paulista. Segundo a assessoria de imprensa da MSI, a demissão foi motivada porque "avaliou-se que este era o momento de trocar de treinador". Seu substituto, até o momento, não foi definido.