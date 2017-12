Tite: "Foi o pior jogo do Corinthians" O técnico Tite reconheceu, ao final da derrota de 3 a 0 para o Internacional, que o Corinthians fez a pior partida sob seu comando no Campeonato Brasileiro. "Os jogadores erraram muitos passes e marcaram sem nenhuma consistência", explicou Tite. "Mas é claro que a responsabilidade pelo mau desempenho do time é também do técnico", completou. Ainda no intervalo Tite tentou dar mais consistência ofensiva ao Corinthians, promovendo a entrada de Alessando no lugar de Édson. O time voltou melhor, mas logo tomou o terceiro gol. "O Inter mereceu o resultado", disse o técnico corintiano. Segundo ele, a equipe ficou muito abaixo do que pode jogar pela qualidade do elenco. "Foi a partida em que o Corinthians menos se cnontrou no ano", lamentou ele. Mesmo com a derrota Tite ainda acha possível uma recuperação do Corinthians com vistas a uma vaga na Libertadores de 2005. Segundo ele, o Corinthians já se recuperou uma vez nesse mesmo campeonato. "Sabemos que é dificil, mas ainda temos seis jogos e vamos buscar os resultados necesários", disse o técnico. O goleiro Fábio Costa resumiu o que foi a derrota do Corinthians para o Internacional. "Faltou tudo no jogo de ontem". Abatido com os 3 a 0, o goleiro elogiou a postura ofensiva do Internacional. Os atacantes colorados tiveram muitos méritos", justificou o Fábio. Sobre o primeiro gol do Internacional, o goleiro explicou que a falta cobrada por Chiquinho fez uma curva antes de entrar. "Infelizmente, no Brasil sempre se procura a falha da defesa ao invés de se buscar mérito do jogador de ataque", reclamou. O meia Fábio Baiano também admtiu que o time estava irreconhecível e que não correspondeu à campanha dos últimos jogos. "Vinhamos de uma boa seqüência de vitórias, mas hoje nada funcionou", disse Fábio Baiano. Do lado colorado a alegria era geral. O técnico Muricy Ramalho elogiou a postura do time e atribuiu a vitória à consistência tática da equipe. "Enquanto o Corinthians passou o jogo tentanto entrar pelo meio, nós abrimos jogadas pelos flancos e tivemos mais facilidades com isso", justificou. Ele classificou a partida como uma das melhores dispútadas pelo Inter em 2004. "Não demos nenhuma chance ao adversário", resumiu Muricy. Rafael Sóbis, autor do segundo gol do Internacional, disse que o resultado deste domingo deu tranquilidade para o clube. "Uma vitória dessas dá muita confiança", disse. Na próxima quarta-feira, o Inter decide passagem à semifinal da Sul-Americana contra o Júnior, na Colômbia. Diego que fechou a goleada Colorada também ressaltou a postura do time na partida. "Marcamos forte e saímos com rapidez para o ataque´. É assim que se ganha jogo", disse o atacante colorado.