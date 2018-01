Tite deixa hospital e comanda treino do Corinthians na quarta

Submetido na última segunda-feira a uma cirurgia para retirada de varizes, o técnico Tite recebeu alta na manhã desta terça do Hospital São Luiz, em São Paulo. Por meio de nota em seu site oficial, o Corinthians informou que o procedimento foi realizado pelo médico Jorge Kalil, que também é o segundo vice-presidente do clube.

O Corinthians também confirmou que o treinador deverá estar de volta ao trabalho já na manhã desta quarta-feira, quando a equipe iniciará os treinos visando o jogo de domingo, contra o Avaí, às 17 horas, no Itaquerão, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota por 2 a 0 para o Sport, sofrida no último domingo, em Recife, o elenco corintiano ganhou folga de dois dias. Campeão por antecipação, o time alvinegro agora tem como principal meta quebrar o recorde de pontos de uma única edição do Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada com 20 clubes.

Com 80 pontos, o Corinthians já igualou o recorde do Cruzeiro, que foi campeão no ano passado com essa marca, a maior na era dos pontos corridos desde que a competição nacional adotou o formato de disputa com 20 times participantes.