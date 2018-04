Tite indica Corinthians com três atacantes no domingo

"Ainda não tenho definido (os jogadores). O time tem grande possibilidade de jogar com dois de velocidade pelo lado, fórmula mais venceu jogos: o índice quase beirou 64%. Aí tenho Danilo, Alex, quero definir amanhã. Amanhã defino", garantiu o treinador. Alex joga, provavelmente centralizado. Danilo, Willian e Emerson disputam as vagas para jogar pelas pontas, tendo Liedson no comando de ataque.

Opção de Tite, Emerson não participou da primeira parte do treino desta tarde no CT Parque Ecológico, levantando dúvidas quanto à sua participação no jogo de domingo. Mas Tite depois explicou que o jogador chegou atrasado e ficou fazendo atividades na academia. Só participou, depois, do treino tático. "Vai ser multado pela caixinha, normal", comentou o técnico.

O empate com o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no Serra Dourada, quando o Corinthians deixou escapar a vice-liderança da competição e a vaga direta na Libertadores, ainda é lembrado no clube. "Cada jogo tem sua história, o grupo que foi reformulado. Mesmo se vencêssemos aquele jogo, não seriamos campeões, mas poderíamos ter tido melhor desempenho. Tem de jogar melhor do que jogou lá."

Tite também negou que possa pedir para os corintianos pendurados com dois cartões amarelos tomem cuidado para não ficarem suspensos no clássico contra o Palmeiras e revelou que fez isso durante toda a campanha. "Em nenhum momento falei uma palavra de administrar cartão. Sabe por que? Porque cada jogo tem um caráter decisivo, importante. Todos mesmo valor: três pontos", lembrou.