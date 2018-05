Tite indica seu auxiliar no Corinthians para assumir o Guarani

Ainda sem acertar com um técnico para 2017 após a saída de Marcelo Chamusca, apesar dos fortes rumores de um acerto com Ney da Matta, o Guarani recebeu uma sugestão de peso. Técnico da seleção brasileira, Tite ligou para o presidente bugrino, Horley Senna, e indicou a contratação de Geraldo Delamore.

Pupilo do atual técnico da seleção brasileira, Geraldo Delamore foi auxiliar de Tite no Corinthians entre 2010 e 2013, quando conquistaram os títulos da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Mundial de Clubes da Fifa e Recopa Sul-Americana. Depois disso, foi treinador do Juventude, em 2014. No primeiro semestre de 2016, trabalhou como auxiliar no Cruzeiro, mas saiu para se dedicar a projetos pessoais.

Horley Senna não descarta a possibilidade de conversar com Geraldo Delamore, mas já tem conversas avançadas com três técnicos. "O Tite elogiou bastante o trabalho da diretoria e deu essa sugestão. A gente não pode arriscar, mas as portas não estão fechadas para uma ideia diferente", disse o mandatário.

O favorito para o cargo é Ney da Matta, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em cima do Guarani sob o comando do Boa. A tendência é que o novo treinador seja anunciado nesta terça-feira ou pelo menos até o fim desta semana.

Marcus Vinícius, que atuava como coordenador operacional, foi confirmado como novo executivo de futebol substituindo Rodrigo Pastana, que deixou o clube para trabalhar no Paraná.