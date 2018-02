Tite já admite ficar no Corinthians Tite já admite voltar atrás em sua decisão de não trabalhar com a MSI. Nesta sexta-feira, o treinador disse que pode permanecer no Parque São Jorge em 2005, se o Corinthians tiver autonomia na parceria com a MSI, pelo menos no departamento de futebol profissional. O técnico começou a mudar de opinião depois de uma reunião com o vice-presidente de futebol d do clube, Antonio Roque Citadini. Mesmo correndo o risco de perder o próprio cargo, já que foi um dos principais opositores à MSI no Conselho Deliberativo, o dirigente sugeriu a Tite que pensasse melhor na idéia de sair assim que a MSI assumir. "Não quero impor nada ao Corinthians. Se houver autonomia do departamento de futebol, quero conversar e talvez ficar. Mas quero saber quem vai comandar o futebol no Corinthians, pois isso, para mim, é fundamental", explicou o técnico. A declaração do treinador do Corinthians surpreende. Há dois meses, quando soube que Kia Joorabchian, presidente da MSI, jantara com Luxemburgo num restaurante da zona sul de São Paulo, Tite ficou furioso. E foi incisivo: "Se a MSI entrar por uma porta, saio pela outra." Tite e Citadini ficaram de conversar na próxima semana. Ambos vão esperar como deve ficar o comando do clube, especialmente no futebol. Na prática, isso significa que o treinador já mudou de opinião. "Ficar no Corinthians pelo respeito grandioso que tenho ao clube e às pessoas é uma coisa. Outra é ficar com a empresa mandando. Dessa forma eu não vou participar", avisou. O treinador ainda esclareceu que não conversará com nenhum outro clube antes de definir sua posição no Corinthians. Admitiu, porém, que seu empresário, Gilmar Veloz, vem recebendo sondagens. "O Gilmar recebeu alguns contatos, mas eu não converso. Quero permanecer aqui e ainda não defini isso", contou Tite, sem confirmar o interesse do Santos.