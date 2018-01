Tite já faz as contas para o Corinthians garantir título

Com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético-MG, o técnico Tite já faz as contas para o Corinthians ser campeão brasileiro. Para o treinador, se a equipe conseguir nas próximas 11 rodadas alcançar entre 74 e 81 pontos será o suficiente para ficar com o título. Hoje, o Corinthians tem 57.

"Em termos de projeção, com 70% de aproveitamento (o equivalente a 81 pontos) bate campeão. Tenho medido e os últimos campeões tem tido a média entre 66% e 71% (74 e 81 pontos)", disse o treinador, nesta sexta-feira.

Hoje, o Corinthians já possui um rendimento que se for mantido lhe garante o título. Com 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas em 27 jogos, o time conquistou 70% dos pontos disputados.

Tite revelou que já conversou com os atletas para controlar a ansiedade do grupo. O treinador, inclusive, não vê apenas o Atlético-MG como rival do Corinthians na disputa pelo o título e alerta que é preciso ficar atento a Grêmio e Palmeiras também.

"Outras equipes estão fazendo grandes trabalhos. Tem de reconhecer. O Atlético-MG está fazendo um baita trabalho, Grêmio, Palmeiras... Mas no futebol só um pode ser campeão", disse o treinador.

O Corinthians enfrenta o Figueirense domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com Uendel e Guilherme Arana machucados, o treinador vai improvisar o zagueiro Yago mais uma vez na lateral-esquerda. O Corinthians deve jogar com Cássio; Fagner, Felipe,Gil e Yago; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love.