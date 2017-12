Tite já respira a Libertadores Tite está a quatro pontos da Libertadores. Ao contrário da maioria dos técnicos, ele assume que faz contas e garante que, se o São Caetano vencer o Fluminense hoje, necessitará de apenas mais um ponto para se classificar. Só não garante que continuará no time do ABC. "Participar da Libertadores é muito bom, mas só de conseguir a classificação, já será um êxito", disse o treinador nesta entrevista. Jornal da Tarde - O São Caetano vai para a Libertadores? Tite - Faltam três jogos e quatro pontos. Temos boas chances. Jornal da Tarde - Muitos técnicos dizem que não fazem contas e só pensam em ganhar. Você faz? Tite - Acho que todos fazem. Eu calculo tudo. Com 54% do aproveitamentos teremos cumprido a meta que norteou a nossa campanha. Foi o que planejamos desde a primeira reunião com os jogadores. JT - Mas, ao dizer que a meta é a Libertadores, você não colocou na cabeça dos jogadores que era impossível ganhar o título? Tite - Quando eu assumi, o time estava em 12º lugar e seria impossível motivar alguém falando em título. Motivação se faz com metas reais. Se tivéssemos resultados muito bons, acima do normal, faria uma nova reunião e daria um passo a mais, falando em título. JT - Como motivar os jogadores? - Tite - Não se consegue sucesso sem qualificação profissional, infra-estrutura e cobranças. Tento cobrar sempre, mas nunca em público, nunca humilhando ninguém. Uso também, como motivação, biografias de atletas como Zico, Michael Jordan, Valdano (campeão mundial em 86 pela Argentina e atualmente dirigente do Real Madrid) e dados de inteligência emocional. JT - Como você motivou os jogadores quando perdeu jogos seguidos para São Paulo e Atlético-PR? Tite - Falei a verdade: que se eles continuassem jogando tão bem como nessas duas derrotas, a gente se classificaria. E fizemos um esforço muito grande para vencer o Guarani em Campinas. Conseguimos e na seqüência derrotamos também o Bahia e o Goiás. JT - Você falou que o São Caetano foi roubado contra o São Paulo... Tite - Não disse isso. Disse que o juiz deveria olhar com a mesma atenção os dois times, independentemente do seu passado. E que o azul da nossa camisa é igual ao vermelho da camisa deles. JT - Você ganha mais no São Caetano do que pediu ao São Paulo? Tite - Ganho menos do que pedi. E ganho menos do que me ofereceram na época. Estava saindo do Grêmio, o que me doía muito, e também minha mulher tinha tido uma gravidez interrompida. Não estava muito bem e acho que, sem perceber, pedi muito alto. Mas não me arrependo. Estou bem aqui. JT - Você fica em 2004? Tite - Estamos conversando e há boas chances. É bom voltar à Libertadores, mas a classificação, se vier, já será um grande sucesso.