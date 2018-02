Tite já sabe como deixar Rincón na reserva Parece que Tite encontrou um pretexto para deixar o volante Freddy Rincón no banco de reservas. O técnico do Corinthians argumentou que pretende manter a formação que empatou por 1 a 1 com o São Paulo como base para a partida do dia 13, contra o Goiás, na reabertura do Campeonato Brasileiro. Diante do rival, o colombiano teve de cumprir suspensão automática. ?Pode até ser que eu não jogue no domingo. Mas não vou desistir da posição na equipe titular?, afirmou Rincón.