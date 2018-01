Tite lamenta saída de Fabinho e Baiano Tite e os demais jogadores resolveram repassar a culpa pelas duas derrotas para a MSI. O milionário fundo de investimento não aceitou a pedida de aumento de Fábio Baiano e Fabinho e liberou dois atletas que o treinador e o grupo de atletas consideravam fundamentais. "Nós perdemos o Fábio Baiano e o Fabinho, que faziam parte da base da equipe que recuperou o Corinthians no Brasileiro do ano passado. Isso mexeu com a equipe. Por isso não aceito que digam que o time é o mesmo do ano passado. Não é. Perdemos atletas importantes e as pessoas precisam perceber isso", disse Tite. "O Fábio Baiano e o Fabinho não poderiam ter saído. Estão fazendo falta demais. Como ainda não estrearam os nossos reforços, nossa equipe está sentindo demais a falta da estrutura do meio-de-campo que os dois davam", resumiu o capitão Anderson. O atacante Gil, que teve pouquíssimas chances de gol, declarou que as duas derrotas podem ter conseqüências na briga pelo título do Campeonato Paulista. "Perdemos seis pontos. Os demais times estão disparando na frente. Temos de ter personalidade e nos cobrar muito nos treinamentos. Nós tivemos força para nos recuperarmos no ano passado. Então só dois jogadores (Fábio Baiano e Fabinho) não podem fazer tanta falta assim." Culpa - Fábio Costa teve coragem para assumir a culpa no gol do Marília e se desculpou com os torcedores. "Eu falhei sim. Peço desculpas para a torcida. Nós queríamos muito vencer esse jogo", lamentou o goleiro. A próxima partida do Corinthians será na quarta-feira, em Sorocaba, contra o Atlético.