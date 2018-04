Tite lamenta título adiado: 'Me puxaram o tapete' O Corinthians teve a chance de comemorar o título do Campeonato Brasileiro por alguns minutos no Orlando Scarpelli, mas os jogadores do time paulista preferiram esperar o fim do jogo entre Fluminense e Vasco, no Rio. O gol de Bernardo, já no fim da partida no Engenhão, mostrou que a decisão dos corintianos foi acertada, evitando um vexame. A torcida paulista também se calou, enquanto os catarinenses gritavam "Vasco", "Vasco", "Vasco".