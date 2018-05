Tite leva 'dois times' para estreia na Libertadores

Tite levou dois times inteiros para a estreia do Corinthians na Libertadores, quarta-feira, contra o Cobresal. Viajaram para o Chile 22 jogadores. Entre os 30 atletas inscritos no torneio, só ficaram fora da viagem atletas sem condições físicas, garotos recém-promovidos das categorias de base e o zagueiro Balbuena, que teve o seu contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF apenas no fim da tarde de segunda-feira, depois do embarque da delegação alvinegra para Santiago.

A diretoria do Corinthians montou esquema especial para esta partida. Vai enfrentar altitude de 2.600 metros e um estádio acanhado no meio do deserto do Atacama. Tite sabe a importância de começar bem a Libertadores. No Paulista, o time está com 100% de aproveitamento.

Não foram para o Chile: Walter (fissura na costela), Balbuena, Pedro Henrique (base), Cristian (lesão na panturrilha), Rildo (lesão no ombro), Alan Mineiro (fora de forma), Luciano (lesão no joelho) e Matheus Pereira (base). Nesta terça-feira, o time faz um treino no CT da Universidad de Chile. A delegação viaja em voo fretado para El Salvador, local da partida, apenas na quarta-feira, momentos antes do jogo.

Goleiros: Cássio, Matheus Vidotto, Caíque.

Laterais: Uendel, Guilherme Arana, Fagner, Edilson.

Zagueiros: Yago, Vilson, Felipe,

Volantes: Willians, Bruno Henrique, Elias, Maycon.

Meias: Guilherme, Danilo, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone.

Atacantes: Lucca, Romero, André.