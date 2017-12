Tite leva uma dúvida contra o Juventude Disposto a antecipar sua vaga na Copa Libertadores de 2004, a delegação do São Caetano viajou, no início da tarde desta sexta-feira, para a cidade de Caxias do Sul-RS, onde domingo, às 18 horas, enfrenta o Juventude, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite confirmou a entrada de Paulinho na defesa e deixou apenas uma dúvida no meio-campo que será definida somente momentos antes do jogo. Na verdade, três jogadores brigam por uma vaga deixada após o veto do departamento médico para Marcinho, que sentiu uma lesão muscular na coxa direita. O provável é que Luis Carlos Capixaba ocupe a vaga no meio-campo, mas tanto Anaílson como Matheus também são consideradas boas opções e podem até aparecer como uma surpresa do técnico para o adversário. A confirmação de Paulinho, revelado no clube, acabou com o mistério na defesa, que também terá a entrada de Thiago. Assim o trio defensivo terá Dininho, Thiago e Paulinho, uma vez que dois titulares - Serginho e Gustavo - estão suspensos. O time manterá o esquema 3-5-2, forma que atua desde o início da temporada. O São Caetano tem a melhor defesa da competição com 35 gols sofridos. "Os dois meninos que vão entrar são muito bons", assegura Tite que preferiu não improvisar o volante Ramalho na defesa. Nesta sexta-feira cedo houve apenas um treino técnico no gramado do estádio Anacleto Campanella. A delegação deixou o estádio às 14 horas, indo para o Aeroporto de Cumbica. No sábado cedo está previsto um recreativo no campo do Caxias, rival do Juventude. Com 71 pontos, o São Caetano ocupa a quinta posição e pode antecipar sua vaga caso vença e o Coritiba não ganhe do Fortaleza, domingo, na capital cearense.