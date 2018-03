Tite mexe no time do Atlético-MG O técnico Tite decidiu promover alterações no time do Atlético-MG para o jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela primeira partida das quartas-de-final da Copa do Brasil. Além da estréia do lateral-direito Evanílson, ele vai dar uma oportunidade no meio-campo ao jovem Ramon, de apenas 16 anos, que pela primeira vez começa uma partida como titular. Outra mudança significativa deverá ocorrer na zaga, setor que vinha sendo alvo de muitas críticas após atuações desastradas no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Adriano cederá sua vaga para Henrique. Nas duas últimas partidas pelo Brasileirão, contra Ponte Preta e Brasiliense, Adriano e André Luiz marcaram gols contra, que decretaram as derrotas do Atlético. "A torcida tem todo o direito de me vaiar, jamais vou desrespeitai-la", disse André Luiz, que promete "dar a volta por cima". A oportunidade entusiasmou Ramon, um dos destaques da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-17. Ele estreou no time profissional do Atlético no último domingo, na derrota para o Brasiliense. "Esses minutos que joguei já deu para eu ver como é o futebol no profissional. Espero estrear bem e que o Atlético saia de campo como vencedor", disse Ramon, que havia prometido ao pai atuar como titular do time mineiro antes de completar 17 anos - ele faz aniversário no próximo dia 24. Tite admitiu que a confiança da torcida está abalada depois do último resultado negativo e cobra uma nova atitude da equipe em campo. "Temos de acertar mais os passes, marcar mais forte e ter um equilíbrio maior. O time precisa ter mais precisão na finalização. Temos de mudar nossa atuação em relação a todos esses fatores", avisou.