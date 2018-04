Tite não diz, mas deve manter Valdson O técnico Tite pode até não querer confirmar, mas há pelo menos quatro razões para se acreditar que o zagueiro Valdson, apesar dos protestos da torcida, será mantido entre os titulares. Pelo menos até o jogo de domingo, contra o São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, o próprio técnico minimiza as falhas do jogador nos três lances que ocasionaram os gols do Atlético-PR na última rodada (3 a 1). ?Ele pode ter falhado, mas fez isso no ímpeto de acertar?, disse o treinador. ?Todo mundo está sujeito a não ter um bom dia, mas ele (Valdson) já provou ter condições de se manter entre os titulares.? Outra: Tite jamais ?queima? um atleta após más atuações. Foi assim com o atacante Marcelo Ramos, por exemplo. Mal por seguidas partidas na competição, foi mantido até Jô, reserva, ?impor? sua escalação. ?Tu não podes condenar alguém por uma fase ruim, tens de mostrar que confia nessa pessoa para que ela possa se recuperar?, afirmou o técnico na ocasião. Nesta terça-feira, o treinador deu uma resposta aparentemente dúbia em relação à utilização do zagueiro diante do São Paulo. ?A tendência natural é a manutenção do time que vem jogando, mas vai depender dos trabalhos da semana.? Tudo leva a crer, entretanto, que Tite apenas cobrará pessoalmente seu atleta, principalmente, porque ? e aí está a terceira razão ? não poderá contar com outro de seus defensores, Betão, suspenso com três cartões amarelos. Filipe Alvim o substitui. Por fim, tirar Valdson é dar um passo atrás em suas convicções. Na semana passada, quando o zagueiro, contundido, era dúvida para enfrentar os paranaenses, o treinador esperava confiante o retorno do jogador, segundo ele, ?extremamente importante no esquema tático da equipe?. Valdson nesta terça pediu desculpas à torcida, porém não admitiu o rótulo de responsável pela derrota. Se considera perseguido por parte dos torcedores: ?Quem me critica, critica em todas as partidas, mesmo quando atuo bem. Só pode ser coisa pessoal?, declarou.