Tite não me conhece, diz Rincón Os 15 dias de folga no Brasileiro caíram do céu para Tite. O técnico, que completa nesta quinta-feira uma semana à frente do time do Corinthians, ainda não conhece bem seus jogadores. Nem aqueles que vivem há anos sob os holofotes da mídia. Um exemplo: ao falar sobre Rincón, Tite disse que poderia escalá-lo em várias posições no meio-campo, tanto numa função defensiva como numa ofensiva, dependendo do esquema (3-5-2 ou 4-4-2). ?O Rincón tem muita qualidade no passe?, comentou Tite. Veja, porém, o que o colombiano disse quando informado da declaração do treinador: ?Se ele (Tite) falou isso, é porque ainda não me conhece bem. Gosto de jogar mais como um terceiro zagueiro ou um primeiro volante?. Rincón, já recuperado de uma lesão muscular, prosseguiu: ?Este período sem jogos vai ser bom, justamente para a gente se conhecer melhor?. Tite, porém, não terá muito tempo para conhecer seus atletas antes de dispensar alguns deles. Hoje, o elenco profissional conta com 35 jogadores, e ele quer trabalhar com apenas 27. Sendo assim, uma lista de dispensas deve ser divulgada no máximo até o início da próxima semana. Após ?enxugar? o elenco, Tite pedirá à diretoria a contratação de um meia e um atacante.