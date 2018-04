Tite não promete vaga, mas garante boa atuação quarta Tite comemorou a maneira como o Corinthians construiu o placar por 2 a 1 na vitória deste domingo contra o Santos, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Pacaembu. O fato de a equipe ter construído e criado chances de gols suficientes para golear deixou o treinador satisfeito, principalmente porque quarta-feira seus comandados terão outra decisão: o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors.