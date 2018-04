Tite não teme abalo pela derrota O técnico Tite disse que a derrota deste domingo para o Atlético Paranaense, por 3 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba, não deve influenciar o time do Corinthians para o clássico do próximo domingo, contra o São Paulo. "A equipe atingiu um bom equilíbrio emocional", garantiu. Segundo ele, os jogadores devem saber absorver o resultado. Tite afirmou que o adversário soube tirar proveito da instabilidade que tomou conta do Corinthians após o segundo gol do Atlético. "O tempo era curto para buscar o empate e tivemos de expor a equipe. Deu um contra-ataque e eles fizeram o terceiro gol. O Atlético teve méritos", admitiu o treinador. O técnico corintiano evitou culpar o zagueiro Valdson pelo primeiro gol atleticano, apesar das insistentes perguntas dos repórteres esperando uma resposta positiva. "Quando se perde, se perde em conjunto, e quando se ganha, se ganha no conjunto", afirmou Tite. "O futebol é jogo de erros, mas nunca o técnico vai individualizar." O goleiro Fábio Costa considerou a derrota normal. "É difícil ganhar deles aqui, mas podíamos ter saído na frente", afirmou. Ele também evitou culpar Valdson, autor do gol contra e do pênalti em Washington que resultou no terceiro gol. "Nós sabíamos que o jogo seria decido em detalhes, como foi, em quatro bolas paradas", disse. Outro lado - O técnico Levir Culpi, do Atlético Paranaense, entende que provavelmente o Corinthians tenha sentido o ritmo físico forte que empregou no primeiro tempo. "O Atlético teve uma atuação convincente, sobretudo fisicamente", disse. Para Levir, o jogo foi dentro do que se esperava em razão dos dois times terem um sistema tático parecido. "A vitória nos dá força para perseguir a primeira posição, que está difícil, porque o Santos está muito bem", afirmou o treinador.