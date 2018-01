Tite não vai punir Carlos Alberto Tite está convencido que a expulsão de Carlos Alberto contra o Rio Branco não foi uma irresponsabilidade de seu jogador. A conversa informal entre o técnico e seu atleta, ainda no vestiário do Pacaembu, foi o bastante para entender o que passou com o meia corintiano. "Acho que foi produto do excesso de vontade, de fazer as coisas acontecerem", sintetizou o chefe. Apesar da absolvição, Tite deixou claro para Carlos Alberto que esse tipo de comportamento não é bom para ele e muito menos para o Corinthians. Por isso mesmo, sugeriu uma reflexão ao jogador. "E tenho certeza que ele vai se conscientizar disso. Sei que a nossa conversa não vai se perder, haverá uma atitude em cima dela". O que mais preocupa a Comissão Técnica é que Carlos Alberto levou cartões amarelos em todas as partidas pelo Corinthians: América, Inter de Limeira, Sampaio Correia (pela Copa do Brasil) e Rio Branco. Para azar do jogador, como o cartão vermelho não veio precedido de um segundo amarelo, terá de cumprir dois jogos de suspensão: contra o Santos, na Vila, e contra o Paulista, em Jundiaí. Hoje, Carlos Alberto não conversou com os jornalistas. No vestiário do Pacaembu, porém, ele se defendeu. "Só falei que ele se enganou na hora do lance. Só isso. Aí, ele mandou eu calar a boca e sair de campo. Fico chateado porque agora estou fora do clássico. Se ele (o árbitro) errou, paciência. Mas ele precisa, no mínimo, ter um pouco mais de educação". Já em relação ao lance que provocou o cartão amarelo, o meia corintiano jura que ele sofreu pênalti na dividida com Magrão, goleiro do Rio Branco. "Pode pegar o teipe e ver quantas vezes quiser. Foi pênalti, e foi isso que falei para o juiz. Isso é brincadeira. Ele quer prejudicar o meu trabalho". Os companheiros de clube também absolveram Carlos Alberto. Jô, atacante que costuma conversar sempre com o meia, lembra que nem perfil de bad boy o companheiro tem. "Ele é um baita boa gente, está sempre brincando. Não vejo o Carlos Alberto como um jogador rebelde. Vai ver que houve um malentendido com a arbitragem. E não será por isso que ele vai manchar sua imagem no Corinthians".