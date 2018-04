Tite nega acerto com o Corinthians e critica especulação de valores

O técnico Tite ainda não confirma ter fechado um acordo para retornar ao Corinthians . O treinador, que nesta sexta-feira está no Rio de Janeiro para um evento, também questionou alguns valores veiculados pela imprensa sobre sua pedida salarial, que giraria em torno de R$700 mil por mês mais premiação no caso de títulos.

"As pessoas falam de valores exorbitantes, que não condizem com a situação da sociedade. Dão informações que colocam minha credibilidade em jogo e isso machuca", afirmou Tite ao Estado. O técnico revelou também que o tempo de contrato oferecido nas negociações vai pesar para seu retorno ao futebol. "Sempre disse que a possibilidade de sequência de trabalho é mais importante que os valores."

As declarações foram feitas durante o seminário Coaching de Excelência, realizado no Rio, que contou com a presença de outros técnicos de futebol, e que para Tite está sendo importante para seu reciclagem profissional. O treinador ficou um ano sem conduzir nenhum time, mas garantiu recentemente que volta ao trabalho no início de 2015.