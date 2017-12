Tite nega proposta do Cruzeiro Tite não recebeu proposta do Cruzeiro nem admite conversar com qualquer outro clube antes de definir a sua situação no Corinthians. O treinador aguarda o desfecho da novela com a MSI para decidir o seu futuro. Se a parceria sair, ele vai embora. Se não sair, pode continuar, mas isso ainda não é definitivo. Hoje, Tite deu um basta nas especulações sobre a sua eventual contratação pelo Cruzeiro. "Essa informação (a proposta do Cruzeiro) não procede. E também não vou conversar com ninguém antes de definir o meu futuro no Corinthians", sintetizou o treinador. A notícia sobre um eventual interesse do Cruzeiro coincide com o confronto com o time mineiro, domingo, às 16h, no Mineirão. Tite, aliás, desistiu da idéia de mexer no esquema tático. Hoje, ele confirmou o 3-5-2, com a troca de Váldson por Marcelo Oliveira na zaga. O técnico não fez mistério sobre a escalação: Fábio Costa, Anderson, Marcelo Oliveira e Betão; Edson, Fabinho, Filipe Alvin, Fábio Baiano e Renato; Jô e Gil. Mesmo fora da briga pelo título e por uma vaga na Libertadores, o técnico disse que se sente orgulhoso pela campanha do Corinthians. "Não estou querendo valorizar meu trabalho mas foi uma boa temporada, por todas as dificuldades que enfrentamos. Claro que não é o ideal, mas o time saiu da zona do rebaixamento e hoje briga por uma vaga na Copa Sulamericana, que, no meu entender, é uma competição extremamente importante".