Tite: objetivo é a Libertadores Alheio ao imbróglio envolvendo a parceria entre Corinthians e MSI, o técnico Tite quer os seus jogadores focados apenas na partida contra o Internacional, domingo, às 16h, em Porto Alegre. Para ele, a única coisa que interessa no momento é levar o time à Copa Libertadores. Apesar de reconhecer que a situação é difícil, porque o Corinthians está a sete pontos do quarto colocado - é o oitavo, com 58 pontos - o treinador não quer fatores externos atrapalhem o desempenho de sua equipe. "O que nós temos consciência é que o futuro do Corinthians será decidido dentro de campo. E o nosso objetivo é a Copa Libertadores", avisa Tite. "Eu vou estar atento é à escalação do Internacional, aos aspectos sobre o jogo." O técnico encontra ânimo para ainda pensar no torneio sul-americano principalmente após a partida contra o Vitória, na rodada passada, em que o Corinthians venceu por 1 a 0. "Se nós mantivermos o rendimento do último jogo ficarei muito feliz. Já melhoramos nas finalizações e agora também na criação das jogadas. Contra o Vitória, nós criamos onze oportunidades claras de gol", comenta o treinador. "Retomamos o mesmo ritmo forte que tínhamos há algumas rodadas. O mais importante foi que o grupo cresceu." Chegar à Copa Libertadores seria uma vitória pessoal para Tite. Nos últimos três anos, ele conseguiu classificar os times que dirigia à competição mais importante do continente - duas pelo Grêmio (2002 e 2001) e uma pelo São Caetano (2003). "Eu sei do meu trabalho, sei do meu potencial. E almejo um dia chegar ao futebol europeu e à Seleção Brasileira. Por isso, para mim seria muito importante", diz Tite. "Desde que eu cheguei, o Corinthians tem 57% de aproveitamento." Para o treinador, um bom trabalho é fundamental para a valorização de todo o elenco. "Por isso temos de ter essa ambição de ficar pelo menos em quarto lugar. Os atletas ficam muito mais valorizados. E, se não der o quarto, vamos atrás do quinto lugar." Tite está orgulhoso do trabalho que tem realizado no Corinthians. E agradece muito aos jogadores. "O time está confiante em sua força. Sabe da capacidade que tem e do que pode crescer ainda. Estamos no penúltimo passo. Precisamos crescer mais nesse momento para dar o último passo, que é a Libertadores." Sobre o jogo, Tite avisa que, mesmo com o desfalque de Fernandão, contundido, o Corinthians terá de ter muito cuidado com o Inter. "O Rafael Sóbis é muito veloz, também tem o Diego. E o trio de zagueiros está jogando há três anos junto", afirma Tite. "E o Internacional também tem um poderio muito bom de bola parada. O Chiquinho (lateral) tem jogado muito bem." Para o lateral-esquerdo Renato, além de tentar chegar à Copa Libertadores, o Corinthians precisa terminar bem o Campeonato Brasileiro. E o fato de nenhum paulista ter vencido em Porto Alegre também não incomoda. "Trabalhamos com os três pontos, independentemente disso. E não podemos repetir o que fizemos no ano passado (derrota para o Grêmio). Temos de vencer e terminar bem, porque, terminando bem, começamos o outro ano com ânimo, e isso é importante", diz Renato.