Tite pede tempo para entrosar time Dia 29 de janeiro, sábado, 16 horas. Contra o América de São José do Rio Preto. Morumbi - estádio alugado junto ao São Paulo para comportar os 40 mil torcedores que a diretoria corintiana espera nas arquibancadas. Essa é a data marcada para a estréia do novo time do Corinthians. Será a quarta rodada do Campeonato Paulista. Tevez, Sebá, Carlos Alberto, Marcelo Mattos e o restante da equipe já terá treinado por 15 dias. Um prazo considerado aceitável para ganhar o mínimo de entrosamento. Há a preocupação de evitar um grande vexame. O comandante do milionário time corintiano que a MSI está montando já foi logo avisando: não quer pressão nem na quarta partida do Paulista. "Só comecem a cobrar depois de sete partidas. Perdi minha base e estão chegando vários jogadores que nunca atuaram juntos." Tite repassa a responsabilidade de fazer o Corinthians começar a dar show, espetáculo, só porque cerca de R$ 150 milhões foram gastos nas contratações. "Saíram atletas como o Fábinho e o Fábio Baiano que eram peças fundamentais da base da equipe que desejava colocar em campo. O Alessandro também era um jogador que seria útil. Só que eles não acertaram e eu terei de buscar opções. E isso não é fácil. Demora. O nosso trabalho será meticuloso e já foi apresentado para a diretoria. Todos estão conscientes de que vamos brigar por títulos com certeza no segundo semestre. As coisas são assim no futebol." Tite fez questão de garantir que não haverá privilégio para Tevez ou qualquer outra milionária contratação. Nem boicote pela inveja da brutal diferença salarial entre as estrelas e os coadjuvantes. "Dentro do vestiário o grupo se acerta. Os jogadores sabem melhor do que todos que só conseguirão sucesso se estarem unidos. Não tenho dúvida de que o Tevez e os outros contratados irão se entrosar com o restante dos jogadores que já estão aqui. Por isso será importante a concentração em Porto Feliz." O time viajou hoje para a cidade interiorana que fica a 120 quilômetros da Capital. O Corinthians ficará duas semanas por lá. Só sairá para as partidas contra o Mogi Mirim, Marília e Sorocaba. As principais estrelas ficarão treinando em Porto Feliz, se preparando para a estréia contra o América. Treinar será importante. Tite quer definir se continuará com seu esquema 3-5-2 ou iniciará o 4-4-2. Precisa analisar o grupo. A concentração será importante até por outros motivos. Carlos Alberto, por exemplo, está três quilos acima do seu peso ideal. Ele está com 84 quilos. "O Carlos Alberto irá se submeter a uma dieta e um treinamento individualizado e um pouco mais puxado", receitou o fisiologista Renato Lotufo. Marcelo Mattos que foi apresentado hoje disse estar preparado para fazer o ?trabalho sujo? para que as estrelas corintianas brilhem. "Não tem problema. Vou fazer o que estou acostumado: marcar."